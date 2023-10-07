Челси, как уже можно было догадаться из табло над этим текстом, разгромил Бёрнли на выезде. Правда, первый тайм был очень невнятным, а лондонцы в нём ещё и пропустили на 15-й минуте – голом с передачи Фостера отличился Одобер. Отыграться гости смогли перед перерывом благодаря автоголу Аль-Дахиля.

Второй тайм тоже не стал фееричным, однако Челси забил три гола из четырёх ударов. Героями этого отрезка можно назвать Стерлинга и Палмера. На 49-й минуте Рахим заработал пенальти, который реализовал Коул, а на 65-й он забил и сам. Оформить разгром удалось на 75-й, когда Стерлинг прорвался левым флангом и выкатил мяч Палмеру, а тот сбросил его под удар Джексону – 1:4!

Мудрик, к сожалению, вышел аж на 82-й минуте, заменив Стерлинга. Украинец успел запомниться только открыванием под рывок по левому флангу – Миша легко убежал от опекунов и исполнил пас в штрафную в спины защитникам. К сожалению, Джексон не смог подстроиться под мяч. Вот и всё, что удалось успеть за 15 минут.

Манчестер Юнайтед должен был опозориться в домашнем матче с Брентфордом, но вместо этого оформил камбэк в стиле Баварии-99. Равный первый тайм завершился минимальным поражением "дьяволов" – они так и не смогли ответить на гол Йенсена, забитый на 26-й минуте. Снова есть вопросы к Онана, однако в этом эпизоде ужасно сыграла вся оборонная группа МЮ.

После перерыва подопечные Эрика тен Хага доминировали, нанеся 14 ударов по воротам. У Брентфорда было всего три выстрела, хотя два из них могли превратиться в гол. Так или иначе, "дьяволы" доминировали, попадали в перекладины и даже забили на 90-й минуте – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Казалось, что МЮ уже не вытащить этот матч.

Впрочем, в эндшпиле встречи сработала замена. И как сработала! Появившийся на 87-й минуте Мактоминай сравнял счёт на 3-й компенсированной, выиграв подбор после выстрела Далота. Ещё через четыре минуты Скотти стал героем – Бруну исполнил подачу со штрафного, Магвайр сбросил её на шотландца, а тот вколотил мяч в сетку. 2:1! Манчестер Юнайтед празднует волевую победу!

Результат матча на Крэйвен Коттедж особо не удивил. Шеффилд является безнадёжным аутсайдером АПЛ, пропуская голы пачками и имея в активе лишь одно очко. Более интересным фактом стала продолжительность поединка – в первом тайме переиграли 16 минут, а во втором добавили ещё девять.

Такие сумасшедшие цифры связаны не только с новыми рекомендациями, но и с ужасной травмой Башема. Защитник Шеффилда на 23-й минуте сломал ногу, в результате чего пришлось приостановить игру на 13 минут.

А по игре всё случилось так, как и должно было случиться. Шеффилд отстоял в "автобусе" первый тайм, однако во втором пропустил трижды – от Де Кордовы-Рида на 53-й, от Керни на 71-й (записали как автогол голкипера) и от Виллиана в компенсированное время. Даже гол "блэйдс", проведённый на 68-й минуте, лондонцы забили в свои ворота (автогол в активе Робинсона). 3:1.

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