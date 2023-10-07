Манчестер Юнайтед устроил победный камбэк в стиле финала ЛЧ-1999, Челси разгромил Бёрнли – Мудрик сыграл 15 минут
В рамках субботней программы 8-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Челси, как уже можно было догадаться из табло над этим текстом, разгромил Бёрнли на выезде. Правда, первый тайм был очень невнятным, а лондонцы в нём ещё и пропустили на 15-й минуте – голом с передачи Фостера отличился Одобер. Отыграться гости смогли перед перерывом благодаря автоголу Аль-Дахиля.
Второй тайм тоже не стал фееричным, однако Челси забил три гола из четырёх ударов. Героями этого отрезка можно назвать Стерлинга и Палмера. На 49-й минуте Рахим заработал пенальти, который реализовал Коул, а на 65-й он забил и сам. Оформить разгром удалось на 75-й, когда Стерлинг прорвался левым флангом и выкатил мяч Палмеру, а тот сбросил его под удар Джексону – 1:4!
Мудрик, к сожалению, вышел аж на 82-й минуте, заменив Стерлинга. Украинец успел запомниться только открыванием под рывок по левому флангу – Миша легко убежал от опекунов и исполнил пас в штрафную в спины защитникам. К сожалению, Джексон не смог подстроиться под мяч. Вот и всё, что удалось успеть за 15 минут.
Манчестер Юнайтед должен был опозориться в домашнем матче с Брентфордом, но вместо этого оформил камбэк в стиле Баварии-99. Равный первый тайм завершился минимальным поражением "дьяволов" – они так и не смогли ответить на гол Йенсена, забитый на 26-й минуте. Снова есть вопросы к Онана, однако в этом эпизоде ужасно сыграла вся оборонная группа МЮ.
После перерыва подопечные Эрика тен Хага доминировали, нанеся 14 ударов по воротам. У Брентфорда было всего три выстрела, хотя два из них могли превратиться в гол. Так или иначе, "дьяволы" доминировали, попадали в перекладины и даже забили на 90-й минуте – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Казалось, что МЮ уже не вытащить этот матч.
Впрочем, в эндшпиле встречи сработала замена. И как сработала! Появившийся на 87-й минуте Мактоминай сравнял счёт на 3-й компенсированной, выиграв подбор после выстрела Далота. Ещё через четыре минуты Скотти стал героем – Бруну исполнил подачу со штрафного, Магвайр сбросил её на шотландца, а тот вколотил мяч в сетку. 2:1! Манчестер Юнайтед празднует волевую победу!
Результат матча на Крэйвен Коттедж особо не удивил. Шеффилд является безнадёжным аутсайдером АПЛ, пропуская голы пачками и имея в активе лишь одно очко. Более интересным фактом стала продолжительность поединка – в первом тайме переиграли 16 минут, а во втором добавили ещё девять.
Такие сумасшедшие цифры связаны не только с новыми рекомендациями, но и с ужасной травмой Башема. Защитник Шеффилда на 23-й минуте сломал ногу, в результате чего пришлось приостановить игру на 13 минут.
А по игре всё случилось так, как и должно было случиться. Шеффилд отстоял в "автобусе" первый тайм, однако во втором пропустил трижды – от Де Кордовы-Рида на 53-й, от Керни на 71-й (записали как автогол голкипера) и от Виллиана в компенсированное время. Даже гол "блэйдс", проведённый на 68-й минуте, лондонцы забили в свои ворота (автогол в активе Робинсона). 3:1.
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