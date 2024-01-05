"Очень хорошо отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопросы к нему как к чиновнику.

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Все чиновники должны быть связаны с Украиной родственно. Скажу на собственном примере: мой сын – в Украине, в армии, моя дочь – в Украине, в армии, мои две младшие дочери – в украинской школе.

Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, и здесь как раз есть вопрос к Шевченко. Он может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать про пребывание за пределами Украины, гражданство детей", – цитирует Березу Tribuna.

Напомним, Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента УАФ. Внеочередной XXVI Конгресс УАФ запланирован на 25 января 2024 года.

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