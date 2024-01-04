"Есть ли у СК Днепр-1 стратегия развития на ближайшие 5-10 лет? Сейчас очень много форс-мажоров, первый и основной форс-мажор – это ебн*тый сосед, и это будет очень сильно влиять на украинский футбол до тех пор, пока в украинские города будут лететь ракеты, бомбы и шахеды. Футбол, к сожалению, зависим от этого и не может жить вне этого.

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Футболисты – также украинцы, они также часть общества. Сейчас говорят о мобилизации и о том, что пойдут все. И здесь главное понять: насколько пойдут все и пойдут ли все? Общество спросит: "А футболисты почему не идут?" Насколько это воспримет общество? Футболисты и футбольные клубы не могут быть вне общества. Если оккупанты подойдут к Днепру, то что дальше? Опять перевозить команду за границу? Мы уже это не вытянем. До того времени, пока у нас идет острая фаза войны, мы можем строить лишь ближайшие планы на месяц-два-три.

Если страны Запада откажутся от помощи нам, тогда футболистам и всему обществу, и нам, и вам надо будет становиться к станку и делать патроны, снаряды. Не может часть страны воевать, а часть – танцевать.

Вот, например, Довбик и Ярмолюк помогают батальону Днепр-1, и за это им большая и отдельная благодарность. Хотя их фамилии также звучат в контексте, что они уклонисты и выехали незаконно", – цитирует Березу Tribuna.

Напомним, Минмолодежспорта регулярно публикует списки спортсменов, которые не вернулись в Украину. Среди прочих, там фигурируют и известные украинские футболисты: Артем Довбик (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Илья Забарный (Борнмут), Анатолий Трубин (Бенфика), Сергей Булеца (Заглембе), Артем Громов (экс-АЕК) и другие.

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