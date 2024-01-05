"Дуже добре ставлюся до Шевченка як до футболіста, як до тренера, але в мене є питання до нього як до чиновника.

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Всі чиновники повинні бути пов'язані з Україною родинно. Скажу на власному прикладі: мій син – в Україні, у війську, моя донька – в Україні, у війську, мої дві молодші доньки – в українській школі.

Вважаю, що людина, яка презентує Україну, повинна бути повністю ментально українською, і тут якраз є питання до Шевченка. Він може потрапити у мишоловку, де його будуть питати за перебування поза межами України, громадянство дітей", – цитує Березу Tribuna.

Нагадаємо, Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ. Позачерговий XXVI Конгрес УАФ заплановано на 25 січня 2024 року.

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