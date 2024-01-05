"Є питання до української ментальності Шевченка": президент СК Дніпро-1 висловив скепсис щодо майбутнього президента УАФ
Керівник дніпровського клубу Юрій Береза висловився щодо кандидатури Андрія Шевченка на посаду очільника українського футболу.
"Дуже добре ставлюся до Шевченка як до футболіста, як до тренера, але в мене є питання до нього як до чиновника.
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Всі чиновники повинні бути пов'язані з Україною родинно. Скажу на власному прикладі: мій син – в Україні, у війську, моя донька – в Україні, у війську, мої дві молодші доньки – в українській школі.
Вважаю, що людина, яка презентує Україну, повинна бути повністю ментально українською, і тут якраз є питання до Шевченка. Він може потрапити у мишоловку, де його будуть питати за перебування поза межами України, громадянство дітей", – цитує Березу Tribuna.
Нагадаємо, Шевченко став єдиним кандидатом на посаду президента УАФ. Позачерговий XXVI Конгрес УАФ заплановано на 25 січня 2024 року.
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