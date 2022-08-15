Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем стиле прокомментировал страсти во время дерби между Челси и Тоттенхэмом (2:2).

Главный остряк английского футбола желает, чтобы Томас Тухель и Антонио Конте перенесли свои разборки в боксерский ринг.

Челси – Тоттенхэм: Конте и Тухель дважды едва не устроили потасовку во время матча – видео конфликтов

"Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард?" – написал Линекер, прикрепив афишу из предстоящего поединка Александр Усик – Энтони Джошуа. Украинец во второй раз будет встречаться с британцем 20 августа в Саудовской Аравии.

Напомним, Тухель и Конте сцепились еще во время матча, а затем вообще чуть не подрались, крепко пожимая руки после финального свистка. Арбитр наградил обоих красными карточками.

Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT — Gary Lineker (@GaryLineker) August 14, 2022

Челси драматично упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве – Конте и Тухель дважды чуть не подрались