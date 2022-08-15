"Есть шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард Усик – Джошуа?": Линекер прокомментировал схватку топ-тренеров
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в своем стиле прокомментировал страсти во время дерби между Челси и Тоттенхэмом (2:2).
Главный остряк английского футбола желает, чтобы Томас Тухель и Антонио Конте перенесли свои разборки в боксерский ринг.
Челси – Тоттенхэм: Конте и Тухель дважды едва не устроили потасовку во время матча – видео конфликтов
"Есть ли шанс, что Тухель против Конте попадет в андеркард?" – написал Линекер, прикрепив афишу из предстоящего поединка Александр Усик – Энтони Джошуа. Украинец во второй раз будет встречаться с британцем 20 августа в Саудовской Аравии.
Напомним, Тухель и Конте сцепились еще во время матча, а затем вообще чуть не подрались, крепко пожимая руки после финального свистка. Арбитр наградил обоих красными карточками.
Челси драматично упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве – Конте и Тухель дважды чуть не подрались