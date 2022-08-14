Наставники Челси и Тоттенхэма Томас Тухель и Антонио Конте серьезно разругались во время очной встречи во 2-м туре.

Во время игры между Конте и Тухелем дважды разразился конфликт – наставники едва не подрались между собой. Все началось во время празднования первого гола Тоттенхэма – Тухель возмутился чрезмерным эмоциям оппонента, а также спорным эпизодом с Хаверцом, предшествующим взятию ворот.

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После игры тренеры пожали руки, однако не отпустили их и начали что-то доказывать друг другу. Тренерские штабы и игроки команд подскочили, чтобы успокоить конфликт и разнять специалистов.

Добавим, что Челси и Тоттенхэм расписали результативную ничью (2:2) и расположились на 7 и 4 местах соответственно – у обеих команд по 4 очка в активе.

Челси драматично упустил победу над Тоттенхэмом в жаркой битве – Конте и Тухель дважды чуть не подрались