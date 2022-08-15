Екс-нападник збірної Англії Гарі Лінекер у своєму стилі прокоментував пристрасті під час дербі між Челсі і Тоттенхемом (2:2).

Головний дотепник англійського футболу прагне, щоб Томас Тухель і Антоніо Конте перенесли свої розбірки у боксерський ринг.

Челсі – Тоттенхем: Конте та Тухель двічі ледь не влаштували бійку під час матчу – відео конфліктів

"Чи є шанс, що Тухель проти Конте потрапить в андеркард?" – написав Лінекер, прикріпивши афішу з майбутнього поєдинку Олександр Усик – Ентоні Джошуа. Українець вдруге зустрічатиметься з британцем 20 серпня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Тухель і Конте зчепились ще під час матчу, а потім взагалі ледь не побилися, міцно тиснучи руки після фінального свистка. Арбітр нагородив обох червоними картками.

Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT — Gary Lineker (@GaryLineker) August 14, 2022

Челсі драматично втратив перемогу над Тоттенхемом у гарячій битві – Конте і Тухель двічі ледь не побились