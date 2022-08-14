Оба лондонских клуба сезон АПЛ 2022/23 начали с победы: "пенсионеры" минимально переиграли Эвертон, "шпоры" же прошлись по Саутгемптону. Сегодня команды сошлись между собой. Стартовый свисток на Стемфорд Бридж раздался в 18:30.

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В первые минуты Тоттенхэм оказывал давление на соперника, но подопечные Тухеля выдержали и перехватили инициативу, создав несколько опасных моментов. О тличный момент был у Хаверца, который пробивал с острого угла – мяч пролетел мимо дальней штанги. Еще до экватора тайма Челси конвертировал свое преимущество в гол. Его организовали два новичка. Кукурелья подал с углового, а Кулибали слета ударил в ворота Льориса. Ну очень красиво.

Первый гол Кулибали за «Челси» в ворота «Тоттенхэма». Какая цель #ЧЕТОТ pic.twitter.com/AVOnkGf0iO — КБН СПОРТ (@KBNbackup) 14 августа 2022 г.

В ответ Сессеньон чуть ли не сразу мог забивать, но после стремительной контратаки Менди выиграл борьбу у молодого хавбека. "Синие" понемногу успокоили игру, иногда ее обостряли, но больше ничего в первом тайме Тоттенхэму не позволили создать. "Шпоры" ушли на перерыв с двумя не слишком острыми ударами. Похвалы достойны Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик, крайние защитники Челси, которые достаточно активно отрабатывали по всей бровке.

Ситуация после перерыва не изменилась. Хозяева больше контролировали мяч, а когда его теряли, то пытались сразу отбирать. Но первый момент забить имели подопечные Конте – снова спас Менди, удачно выйдя из ворот. Также "шпоры" сделали первую замену – Сессеньон вместо Ришарлисона. Роскошный момент на 60 минуте у Стерлинга, который примерно с отметки пенальти пробил над перекладиной. Сразу в следующей атаке Кейн должен был забивать, но мяч пролетел в нескольких миллиметрах от штанги.

Несколько угловых подряд имел Тоттенхэм – безрезультатно. Но на 68-й все-таки забил. Защитники "синих" потеряли мяч в своей штрафной, гости быстро разыграли, а Хейберг мощно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол. После этого разразился горячий спор между тренерскими штабами, ведь перед голом Бентанкур сбил Хаверца, не сыграв по мячу. Также был намек на офсайд у Ришарлисона при ударе. Арбитр взятие ворот засчитал, несмотря на споры.

Томаса Тухеля и Антонио Конте пришлось разлучить на торжествах.



Ничто и никогда не сможет сравниться с Премьер-лигой. pic.twitter.com/d2YfE8UEOs — Футбольный твит  (@Football__Tweet) 14 августа 2022 г.

После пропущенного гола с двух метров в полупустые ворота не попал Джеймс, оказавшийся на позиции форварда. Но двумя минутами спустя Рис все же отличился. Канте выиграл борьбу на фланге, отдал на Стерлинга, а Рахим ассистировал Джеймсу. Тот расстрелял Льориса. Больше всего радовался Тухель.

Тоттенхэм пытался отыграться. И ему это удалось. Кейн на 90+6 минуте головой после углового переправил сферу в ворота. Челси и Тоттенхэм набрали по 4 пункта после двух туров. После финального свистка Тухель и Конте снова чуть не подрались, за что получили по красной. В следующем туре "пенсионеров" ждет Лидс, а Тоттенхэм – Вулверхэмптон.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ?? pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

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