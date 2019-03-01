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Агуэро, Мане, Погба и еще 5 футболистов поборются за звание лучшего игрока февраля в АПЛ

17:13 21 Читати українською
Агуэро, Мане, Погба и еще 5 футболистов поборются за звание лучшего игрока февраля в АПЛ
Поль Погба / Фото Reuters

Определилась восьмерка претендентов на награду лучшего игрока прошлого месяца в чемпионате Англии.

В АПЛ назвали восемь кандидатов на звание лучшего игрока февраля, сообщает официальный сайт турнира.

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Среди претендентов на награду нападающий Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 7 голов в феврале), форвард Эшли Барнс (Бернли, 3 гола и 1 ассист), полузащитник Шон Лонгстафф (Ньюкасл, 1 гол), нападающий Садио Мане (Ливерпуль, 4 гола), полузащитник Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 2 гола, 2 результативные передачи), защитник Люк Шоу (Манчестер Юнайтед, 1 голевая передача, 10 отборов), защитник Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, 2 гола, 23 отборы), Уилфрид Заха (Кристал Пэлас, 3 гола).

Проголосовать за кандидатов можно по ссылке.

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Теги
Англия Поль Погба Поль Погба Люк Шоу Люк Шоу Уилфрид Заха Уилфрид Заха Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Садио Мане Садио Мане Эшли Барнс Эшли Барнс АПЛ Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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