Агуэро, Мане, Погба и еще 5 футболистов поборются за звание лучшего игрока февраля в АПЛ

Определилась восьмерка претендентов на награду лучшего игрока прошлого месяца в чемпионате Англии.

В АПЛ назвали восемь кандидатов на звание лучшего игрока февраля, сообщает официальный сайт турнира.

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Среди претендентов на награду нападающий Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 7 голов в феврале), форвард Эшли Барнс (Бернли, 3 гола и 1 ассист), полузащитник Шон Лонгстафф (Ньюкасл, 1 гол), нападающий Садио Мане (Ливерпуль, 4 гола), полузащитник Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 2 гола, 2 результативные передачи), защитник Люк Шоу (Манчестер Юнайтед, 1 голевая передача, 10 отборов), защитник Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, 2 гола, 23 отборы), Уилфрид Заха (Кристал Пэлас, 3 гола).

Проголосовать за кандидатов можно по ссылке.

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