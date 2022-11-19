"В Украине все еще опасно, поэтому возвращаться домой – не вариант. Мой план – остаться в Загоре до декабря, а потом – неизвестно, где я продолжу свою карьер.

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Возможны любые варианты, включая эти два. Я люблю вашу страну, люди здесь добрые, они поддерживают меня, а также весь украинский народ. Футбол непредсказуем, возможно, выведем Загору в первую лигу. Мы на правильном пути – какая бы это была история...

Кроме того, подаю на тренерскую лицензию – за долгие годы навел много контактов, поэтому верю, что работа будет и после завершения карьеры игрока", – цитирует Литовку Slobodna Dalmacija.

Напомним, в Загору Литовка перебрался в апреле 2022 года из Десны в статусе свободного агента. В Украине Игорь также известен выступлениями в составе Севастополя, Таврии и донецкого Олимпика. За границей 34-летний кипер успел поиграть за румынский Волунтари и латвийскую Ригу.

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