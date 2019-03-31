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"Если ты не можешь увидеть офсайд, я не знаю, почему ты судишь", – Уорнок разнес арбитра после матча с Челси

23:10 32 Читати українською
"Если ты не можешь увидеть офсайд, я не знаю, почему ты судишь", – Уорнок разнес арбитра после матча с Челси
Нил Уорнок / Фото Express & Star

Главный тренер Кардиффа Нил Уорнок не подбирал слов после поражения от Челси (1:2) в рамках 32-го тура АПЛ. Во время встречи главный судья принял несколько противоречивых решений в пользу лондонцев.

46’ Виктор Камараса
 
Сесар Аспиликуэта 84’
Рубен Лофтус-Чик 91’

"Я смущен, мы очень много отдали сил в этой игре, мы могли выиграть. Это тот случай, когда ты проигрываешь, но это не имеет ничего общего с твоей игрой. В матчах против больших команд у нас должен быть VAR.

Кардифф – Челси –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Гол Аспиликуэты не сравнял счет, а им Челси выиграл матч. Если ты не можешь увидеть офсайд, я не знаю, почему ты судишь. Я могу также вспомнить два пенальти, которые арбитр должен был назначать в ворота соперника, и красную карточку игроку Челси.

АПЛ – лучшая лига в мире, но, вероятно, с худшими судьями в мире на данный момент.

Что я могу сказать о своих ребятах? Они играли прекрасно", – цитирует Уорнока BBC.

Поражение от Челси оставило Кардифф в зоне вылета на 18-й строчке.

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Теги
Англия Челси Челси Кардифф Кардифф Нил Уорнок Нил Уорнок Кардифф - Челси
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