"Якщо ти не можеш побачити офсайд, я не знаю, чому ти судиш", – Уорнок розніс арбітра після матчу з Челсі

Головний тренер Кардіффа Ніл Уорнок не підбирав слів після поразки від Челсі (1:2) в рамках 32-го туру АПЛ. Під час зустрічі головний суддя прийняв кілька суперечливих рішень на користь лондонців.

"Я збентежений, ми дуже багато віддали сил в цій грі, ми могли б виграти. Це той випадок, коли ти програєш, але це не має нічого спільного з твоєю грою. У матчах проти великих команд у нас повинен бути VAR.

Кардіфф – Челсі –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Гол Аспілікуети не зрівняв рахунок, а ним Челсі виграв матч. Якщо ти не можеш побачити офсайд, я не знаю, чому ти судиш. Я можу також згадати два пенальті, які арбітр повинен був призначати у ворота суперника, і червону картку гравцю Челсі.

АПЛ – найкраща ліга в світі, але, ймовірно, з найгіршими суддями в світі на даний момент.

Що я можу сказати про своїх хлопців? Вони грали чудово", – цитує Уорнока BBC.

Поразка від Челсі залишила Кардіфф у зоні вильоту на 18-й сходинці.

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