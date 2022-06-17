Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский во время благотворительного мероприятия, на котором удалось собрать более 40 тысяч евро для Украины, рассказал о влиянии войны на футбол.

"Украинский народ гордый и патриотический. В матче с Уэльсом мы проиграли и не смогли выйти на чемпионат мира. Несмотря на это, наши люди нами гордились, ведь знали, что мы отдали все, как и украинская армия делает все возможное на войне.

Супруги Малиновских устроили благотворительный вечер, собрав тысячи евро для Украины

Мы, украинцы, изменили свой менталитет и в футболе: на поле всегда стараемся играть так, как противимся российской агрессии. Мы хотим жить в мире, в Европе, дома. Зеленский не покинул страну. Украинцы на его стороне. Я бы вместо этого спросил Путина, зачем он все это сделал. Это как иметь квартиру с террасой, на которой есть незнакомец, делающий вид, что живет на твоей террасе.

Миранчук – отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он не принимает войны, но я не могу сделать заявление вместо него. Если россиянин говорит, ему грозит тюрьма в его стране", – цитирует Малиновского Bergamo&Sport.