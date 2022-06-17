Накануне вечером состоялось мероприятие, организованное "Malinovskyi charity". На него пришло около 40 человек, среди которых были спортсмены, журналисты, бизнесмены, а также заместитель городского головы Бергамо Серджио Ганди и консул Украины Станислав Плахотный, сообщает Bergamo&Sport .

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Во время благотворительного ужина выступали 9-летняя девочка, потерявшая дедушку на войне, украинский ансамбль народного танца и певец Альфонсо Оливера. Главной целью было собрать средства для помощи Украине благодаря продаже футболок с автографами звезд футбола: Малиновского, Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, де Брюйне, Фернандинью и других. В общей сложности Руслан и Роксана собрали 42 171 евро.

Заместитель городского головы Бергамо прокомментировал мероприятие: "Мы сразу выбрали, на чьей будем стороне. На следующей неделе наш мэр выразит солидарность с Бучей, с которой мы решили стать побратимами. Руслан – чемпион, пример для близких". А консул Украины отметил важный вклад города: "Мы получили немало гуманитарной помощи от Бергамо".

Фото с благотворительного вечера: