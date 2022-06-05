Неназначенный пенальти на Ярмоленко, отсутствие удаления для Джеймса и случайный автогол принесли Уэльсу победу над Украиной в финальном матче отбора в ЧМ-2022. Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч против сборной Шотландии доказал, что Украина способна демонстрировать не только мощный, но и очень интенсивный тактически сложный футбол – с грамотным контролем мяча и крутой позиционной структурой. По крайней мере, в основном составе и против соперника уровня скоттов. Сборная Уэльса мало чем отличается от "тартановой армии", так что Александр Петраков не стал ничего придумывать. На решающий поединок за право сыграть на ЧМ-2022 "сине-желтые" вышли в том же составе, что и четыре дня назад.

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Валлийцы тоже не удивили. Роб Пейдж прогнозируемо выпустил в старте всех лидеров. Примечателен разве что выход Мура в основе – британские СМИ ожидали, что тренерский штаб доверит одну из трёх позиций в атаке Гарри Уилсону (11 голов и 21 ассист в Чемпионшипе), однако его оставили в запасе. Мур специализируется на игре в воздухе, так что тактический план хозяев был очевидным. Уэльс собирался работать через длинные забросы, стандарты и подачи. Как обычно.

Матч оказался сложнее в тактическом плане, чем четыре дня назад

В тактическом плане обошлось без сюрпризов. Украина с первых же минут начала устанавливать контроль над мячом и разыгрывать мяч в треугольниках. Большая ставка делалась на контрпрессинг и борьбу за подбор. Уэльс в свою очередь отказался от высокого прессинга, обороняясь средним блоком с перекрыванием пространства в центре, а в атаки хозяева выходили через лонгболы и рывки по флангам.

У обеих команд все пошло не так круто, как они затеяли. Из-за обильного дождя в Кардиффе возросло количество единоборств, что было на руку валлийцам. С распасовками также стало сложнее, ведь мяч было труднее контролировать. Валлийцы при этом довольно часто заставляли украинцев садиться ниже, защищаясь против забрасываний в глубину и классно работая на подборах – особенно после стандартов. Впрочем, их было не так много, а компактный блок в центре не спасал от шикарных открываний "сине-желтых" в ключевых зонах.

Украина доминировала, но не без нервов

В общем, Украина в первые 30-35 минут выглядела гораздо интереснее Уэльса, качественно разыгрывая мяч и создавая моменты после фирменных открываний и перепасовок. Просто в Кардиффе было труднее, чем в Шотландии.

Уже на 4-й минуте наши футболисты провели первый удар в створ – это Малиновский решил проверить Хенесси прямым ударом со стандарта. Уэйн зафиксировал мяч, однако не очень уверенно, поэтому в дальнейшем "сине-желтые" не гнушались лонгшотами. В частности, всего через 5 минут Цыганков, оказавшись на правом фланге, сместился в штрафную и бахнул в ближний угол. Хенесси парировал. На 12-й же сработало включение Забарного с проникающим пасом на Яремчука. Роман вывалился прямо на голкипера и мощно пробил, но Хеннеси спас Уэльс.

После этого валлийцы слегка успокоили игру, однако в середине первого тайма произошла новая серия моментов. Так, на 22-й минуте Караваев принял прострел Цыганкова в штрафной, однако неудачно обработал передачу, пробив в защитника. На 29-й и 31-й же шикарная комбинация завершилась скидками Яремчука под выход Цыганкову один в один – впрочем, в первом случае Витя пробил мимо ворот (и залез в офсайд), а во втором Хенесси успел опередить хавбека. Между этими эпизодами был хороший выстрел Зинченко, тоже ставший добычей вратаря.

За весь этот период Уэльс не показал ничего по-настоящему опасного. Да, на определенных отрезках хозяевам удавалось перевести игру в кучу единоборств. Да, у них были стандарты, после которых было страшно, а в одном из эпизодов Бущан даже получил повреждение. Впрочем, моментов у Уэльса не было – всего несколько неточных или хилых дальних ударов.

Случайность меняет все

Ничего не предвещало беды, пока на 33-й минуте Малиновский не сбил Джеймса в метрах 24-х от собственных ворот. Матеу Лаос назначил штрафной, а к мячу подошел Бейл. Многие ожидали прямого удара, однако Гарет выполнил подачу в раойн линии вратарской – а Ярмоленко в попытке ее выбить подрезал мяч в собственные ворота... 1:0.

После этого хозяева не провели ни одного опасного эпизода, однако до самого конца первого тайма им удалось затащить Украину в футбол, который был выгоден Уэльсу. Куча единоборств, выносы, лонгболы, хаос, контратаки – все это сильно било по контролю мяча со стороны Украины. Подопечным Александра Петракова действительно стало тяжело. Впрочем, даже в такой игре "сине-желтые" должны были забивать. Если бы не Матеу Лаос.

Арбитр защитил Уэльс в первом тайме

Назначение Матеу Лаоса не нравится ни одной команде в мире. Слишком это своеобразный арбитр. Проблемы с ним возникли уже на 3-й минуте, когда Украине не засчитали гол со штрафного – Зинченко пробил в правый нижний угол, воспользовавшись тем, что валлийцы не ожидали удара. Впрочем, Лаос дал понять, что забивать будут только после свистка.

На 41-й минуте произошел ключевой эпизод – Аллен в собственной штрафной наступил на ногу Ярмоленко. На повторах это было отчетливо заметно, но Матеу Лаос отдал эпизод на усмотрение VAR. Его ассистенты просмотрели видео и... назначили угловой вместо пенальти!

Кроме того, на 42-й минуте Дэниел Джеймс мог получить удаление за удар локтем в Караваева. Лаос за такие моменты сразу давал желтую карточку, однако Дэниела он пожалел. Между тем у валлийца уже была одна желтая.

Качели во втором тайме

В начале второго тайма украинские болельщики схватились за сердце, ведь "драконы" должны были забивать второй гол. Джеймс протянул мяч по флангу и запустил передачу на Мура, тот прострелил в центр штрафного на Ремзи, а Аарон пробил в касание – мимо дальнего угла! Пронесло.

С этого эпизода начались качели в первые 20 минут второго тайма. Украина больше держала мяч и вообще давила, не отходя от собственного стиля, но моменты возникали у обоих ворот. В частности, на 55-й минуте Цыганков замкнул прострел Миколенко ударом с нескольких метров, однако Хеннеси каким-то чудом парировал. Яремчук добивал, но неточно. Уэльс ответил на 62-й ударом Джеймса с пределов штрафной – его накрыли, но отскок пошел за воротничок Бущану. Георгий в последний момент перевел сферу над перекладиной.

На 66-й минуте героем Украины мог стать Малиновский, неожиданно выстреливший с дальней дистанции. Хенесси не ожидал лонгшота, однако мяч предательски прошел рядом с правой штангой. После этого последовали замены – Малиновский и Степаненко покинули поле, Сидорчук и Шапаренко вошли. Роб Пейдж, в свою очередь, заменил Джеймса на Джонса.

Новый размен моментами произошел на 70-х минутах. Страшно было болельщикам обеих команд. Украину очень сильно пронесло на 75-й и 76-й: сначала Джонсон получил перевод на левый край и бахнул в левую штангу, а затем Бейл спокойно принял навес на 11 метров, мощно выстрелив низом – Бущан выручил! Александр Петраков в ответ бросил в бой Мудрика и Довбика, сняв Цыганкова и Яремчука. Этот ход мог спасти уже через минуту: Мудрик откликнулся на навес от Зинченко, нашел пасом Довбика, а тот пяткой сбросил мяч Ярмоленко – Андрей, однако, пробил в защитника, а Караваев на добивании сыграл неудачно.

Фантастический момент произошел на 84-й минуте, когда Довбик завис в центре штрафной и пробил головой в дальнюю девятку (Миколенко подавал) – Хенесси в головокружительном прыжке достал мяч, а с добиванием у нас не сложилось. На 87-й с дистанции классно приложился Миколенко, однако и здесь Хенесси выручил Уэльс.В компенсированное время Ярмоленко мог перевести игру в овертайм, пробив под перекладину. Хенесси и здесь был на высоте.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Уэльса. К сожалению, после 16 лет отсутствия на ЧМ-2022, сборная Украины не смогла квалифицироваться на Мундиаль. Уэльс сыграет там вместо нас.

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