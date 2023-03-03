"Это была хорошая игра, интенсивная, с большим давлением. Они владели мячом всего 35%. Нам не хватало эффективности в последней трети. Они были очень сильными впереди. Игра хорошая, но не результат.

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Это придает нам уверенность на второй матч. Мы должны повторить эту игру на Камп Ноу, чтобы пройти дальше. Гол произошел из-за ошибки, из-за плохого паса. Мы провели две разные игры против соперников с очень низким блоком, который мы знали, как контролировать. Мы удовлетворены. Контролировать игру так, как мы это делали против Барсы, нелегко.

Мы разочарованы, но уверены, что сможем пройти дальше. Я не думаю, что они заслужили победу. Это была одна из лучших игр с точки зрения контроля. Если мы сыграем также во втором матче, у нас будет больше шансов, не думаю, что Барселона может так играть дома.

Было чуть-чуть неожиданно видеть такую игру Барселоны, но она научилась очень хорошо защищаться. Они очень сильны в этом аспекте. Мы пропустили много мячей, это не самое лучшее для нас", – цитирует Анчелотти Marca.

К слову, каталонцы и мадридцы сойдутся снова совсем скоро – 19 марта в Примере, а 5 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

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