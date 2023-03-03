"Це була хороша гра, інтенсивна, з великим тиском. Вони володіли м'ячем лише 35%. Нам не вистачало ефективності в останній третині. Вони були дуже сильними попереду. Гра хороша, але не результат.

"Ти справді дурний, чуваче": Хаві та Карвахаль влаштували перепалку, яка завершилась несподівано

Це додає нам впевненості на другий матч. Ми повинні повторити цю гру на Камп Ноу, щоб пройти далі. Гол стався через помилку, через поганий пас. Ми провели дві різні гри проти суперників з дуже низьким блоком, який ми знали, як контролювати. Ми задоволені. Контролювати гру так, як ми це робили проти Барси, нелегко.

Ми розчаровані, але впевнені, що зможемо пройти далі. Я не думаю, що вони заслужили перемогу. Це була одна з найкращих ігор з точки зору контролю. Якщо ми зіграємо так само у другому матчі, у нас буде більше шансів, не думаю, що Барселона може так грати вдома.

Було трохи несподівано бачити таку гру Барселони, але вона навчилася дуже добре захищатися. Вони дуже сильні в цьому аспекті. Ми пропустили багато м'ячів, це не найкраще для нас", – цитує Анчелотті Marca.

До слова, каталонці та мадридці зійдуться знову зовсім скоро – 19 березня у Прімері, а 5 квітня у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида