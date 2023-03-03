Первый матч Реала и Барселоны (0:1) в 1/2 финала Кубка Испании подарил только один забитый мяч и ряд эмоций.

В добавленное арбитром время Дани Карвахаль влетел в Алехандро Бальде. Стычка завершилась толканием, после чего вмешался Хави Эрнандес.

Автогол Милитао в видеообзоре матча Реал – Барселона – 0:1

Наставник "блаугранас", видевший сцену с расстояния нескольких метров, сначала спросил, что он делает. А потом показал жестом Дани, что он слишком много говорит, и сказал: "Дурак, ты действительно дурак, чувак". За это Хави получил желтую, сообщает Mundo Deportivo.

Однако перепалка не продолжалась. После финального свистка тренер каталонцев и защитник мадридцев очень тепло обнялись.

De la tensión durante el partido al abrazo final



Así fue el rifirrafe entre Xavi y Carvajal durante #ElClasico #LaCopaRTVE #EstudioEstadio https://t.co/MKcqKyrR0q pic.twitter.com/g213YEb712 — Teledeporte (@teledeporte) March 2, 2023

Барселона и Реал снова сойдутся совсем скоро – 19 марта в Примере, а 5 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Барселона с помощью удачи обыграла Реал в первом полуфинале Кубка Испании – автогол перечеркнул все усилия Мадрида