Ослабленная Барселона получила подарок

Осенью Барселона проиграла Реалу в чемпионате, однако в середине января взяла реванш в финале Суперкубка Испании. Сегодня на положительный результат трудно было рассчитывать, ведь Хави вынужден был обойтись без травмированных Левандовски, Дембеле и Педри. У Мадрида возникла дыра слева в обороне из-за повреждений Менди и Алабы, но это не проблема, ведь Начо в фантастической форме. Лунин традиционно просидел в запасе.

Автогол Милитао в видеообзоре матча Реал – Барселона – 0:1

Большие трудности Карло Анчелотти создала неготовность Чуамени. В центре поля вышел менее надежный Камавинга. Именно его ошибка стала роковой для Реала. Эдуардо поплыл под давлением и обрезал всю команду на собственной половине. Ферран выкатил под удар Кессье – Куртуа парировал, но мяч рикошетом от Милитао залетел в ворота. Это все, что Барса "создала" за 70 минут, если не считать безадресные прострелы Рафиньи.

Barça after taking the lead at Real Madrid pic.twitter.com/7cquruVNeK — B/R Football (@brfootball) March 2, 2023

Реал прессингом закрыл каталонцев

Реал в целом выглядел гораздо мощнее. У мадридцев хорошо работал прессинг, в результате чего Барселона даже не могла перейти на чужую половину, не то что закрепится там. Эпизод с подарком Камавинга был единственным в первом тайме, когда каталонцы вошли в штрафную. Гости выглядели растерянными. Гави полностью выпал: не успевал накрывать соперников и часто терял мяч (68% проигранных дуэлей).

До перерыва Реал просто владел инициативой, а после – тотально доминировал. Классными решениями как с мячом, так и без мяча выделялся Вальверде. "Сливочные" закрыли Барселону и непрерывно давили, выигрывая подборы. Винисиусу было сложно в противостоянии с Араухо, но он все равно умудрялся обострять. Вини отдал на гол Бензема, но Карим залез в офсайд. А потом пытался забросить за воротник тер Штегену – немец дотянулся.

Реал мог получить и большее наказание

И только в последней трети встречи пошла равная игра с атакой на атаку. Когда организованный прессинг хозяев стал давать сбои, Барселона построила несколько быстрых атак. Ферран прорвался по флангу и нашел в штрафной свободного Кессье. Абсолютным героем встречи ивуариец не стал, пробив в Фати.

Второй гол стал бы слишком суровым наказание для Реала, который сыграл сегодня лучше. Впрочем, даже такого поражения мадридцы не заслужили. Барселоне удалось добыть положительный результат без ключевых исполнителей. Интрига в противостоянии жива. Реал попытается взять реванш 5 апреля в ответном матче на Камп Ноу.

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