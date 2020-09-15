"Для Коломойского это обычный ужин, не вечеринка в классическом понимании. У него есть в офисе столовая, где помещается за столом 10-12 человек. Из этой столовой есть выход в рабочий кабинет, где он с кем-то может параллельно встретиться, вытирая салфеткой бороду на ходу.

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Также есть выход в коридор, откуда повар приносит блюда. Есть бар с напитками. Все очень тривиально. Иногда трапеза начинается днем ​​и до поздней ночи. Все зависит от участников и от настроения. Там есть частые гости. Это близкое окружение. Игорь Палица (владелец Волыни – прим.), Киперман, Миндич, Женя Геллер (владелец Зари – прим.). Они все находятся там в офисе, едят и проводят там время.

Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее – вечер удался, если плохое – Коломойский может накинуться на любого из них. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидят. С Палицей он так не общается с Боголюбовым тоже. А что он вытворял, например, с Александром Ткаченко (ранее гендиректор "1+1", теперь министр культуры, – прим.), Словами не опишешь. Посреди ужина может позвонить и по громкой связи, чтобы все слышали, и в хамской манере задавать вопрос: "А я сказал так, а х*ли ты это, а не это. Петух штопаный". Примитивное бытовое хамство.

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Были ли те, кто его послал в ответ? Бродский, бывало, мог н***й послать. Братья Суркисы это делали регулярно. Для Коломойского это холодный душ. Он даже штрафовать их пытался. Например, говорил Суркису-младшему: "Если ты меня посылаешь н***й, с тебя 100 000 долларов". А тот ему: "Ты меня хорошо слышишь? Так вот, слушай и считай: "Иди н***й, иди н***й, иди н***й", – цитирует Корбана Страна.ua.