"Для Коломойського це звичайна вечеря, не вечірка в класичному розумінні. У нього є в офісі їдальня, де поміщається за столом 10-12 осіб. З цієї їдальні є вихід в робочий кабінет, де він з кимось може паралельно зустрітися, витираючи серветкою бороду на ходу.

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Також є вихід в коридор, звідки кухар приносить страви. Є бар з напоями. Все дуже тривіально. Іноді трапеза починається вдень ​​і до пізньої ночі. Все залежить від учасників і від настрою. Там є часті гості. Це близьке оточення. Ігор Палиця (власник Волині – прим.), Кіперман, Міндіч, Женя Геллер (власник Зорі – прим.). Вони всі перебувають там в офісі, їдять і проводять там час.

Всі гості повинні дуже чітко вловлювати настрій. Якщо хороший – вечір вдався, якщо поганий – Коломойський може накинутися на будь-якого з них. Всі знають цю манеру. Терплять і тихо його ненавидять. З Палицею він так не спілкується, з Боголюбовим теж. А що він витворяв, наприклад, з Олександром Ткаченком (раніше гендиректор "1+1", тепер міністр культури, – прим.), Словами не опишеш. Посеред вечері може зателефонувати і по гучному зв'язку, щоб всі чули, і в хамській манері ставити запитання: "А я сказав так, а х*лі ти це, а не це. Півень штопаний". Примітивне побутове хамство.

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Чи були ті, хто його послав у відповідь? Бродський, бувало, міг н***й послати. Брати Суркіси це робили регулярно. Для Коломойського це холодний душ. Він навіть штрафувати їх намагався. Наприклад, говорив Суркісу-молодшому: "Якщо ти мене посилаєш н***й, з тебе 100 000 доларів". А той йому: "Ти мене добре чуєш? Так ось, слухай і рахуй: "Іди н***й, іди н***й, іди н***й", – цитує Корбана Страна.ua.