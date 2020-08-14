toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Суркис рассказал о своих отношениях с Коломойским

18:19 - Читати українською
Суркис рассказал о своих отношениях с Коломойским
Игорь Суркис, Анатолий Коньков и Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

После потери известным олигархом интереса к украинскому футболу отношения президента киевского Динамо Игоря Суркиса с экс-владельцем Днепра остаются рабочими.

"На сегодняшний день, насколько я понимаю, Игоря Валерьевича футбол уже не интересует, его интересует баскетбол. Вот когда его интересовал футбол, у нас всех были взаимоотношения, связанные с войной в футболе.

Суркис раскрыл бюджет и настоящие источники доходов Динамо

Если вы помните, он давал мой телефон на телевидении и прочее. Взаимоотношения у нас такие же, как у всех, кто знает Игоря Валерьевича, не более того", – сказал Суркис в интервью изданию НВ.

Напомним, Коломойского связывают с рядом украинских клубов, однако после исчезновения Днепра известный олигарх отошел от большого футбола и обратил свое внимание на баскетбол. В одноименном клубе выступает его сын – Григорий.

"Велик соблазн": Миколенко и еще 2 игрока Динамо разрывают итальянские СМИ – тяжелые трансферы на более чем 25 млн

blog_ava
Лунин заберет номер Куртуа в следующем сезоне, – Marca
09:45
12987
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Игорь Коломойский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
44
мин
Барселона
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?