Суркис рассказал о своих отношениях с Коломойским

"На сегодняшний день, насколько я понимаю, Игоря Валерьевича футбол уже не интересует, его интересует баскетбол. Вот когда его интересовал футбол, у нас всех были взаимоотношения, связанные с войной в футболе.

Суркис раскрыл бюджет и настоящие источники доходов Динамо

Если вы помните, он давал мой телефон на телевидении и прочее. Взаимоотношения у нас такие же, как у всех, кто знает Игоря Валерьевича, не более того", – сказал Суркис в интервью изданию НВ.

Напомним, Коломойского связывают с рядом украинских клубов, однако после исчезновения Днепра известный олигарх отошел от большого футбола и обратил свое внимание на баскетбол. В одноименном клубе выступает его сын – Григорий.

"Велик соблазн": Миколенко и еще 2 игрока Динамо разрывают итальянские СМИ – тяжелые трансферы на более чем 25 млн