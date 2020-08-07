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США обвинили Коломойского в выводе денег из Приватбанка и их незаконной легализации

15:15 - Читати українською
США обвинили Коломойского в выводе денег из Приватбанка и их незаконной легализации
Игорь Коломойский / фото из открытых источников

Бывший президент Днепра может лишиться имущества в Соединенных Штатах - дело рассмотрит суд.

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило украинского олигарха в незаконном выводе денег из Приватбанка и отмывании средств как на территории США, так и в других странах мира. Коломойский и его бизнес-партнер Боголюбов стали владельцами нескольких крупных компаний на территории штатов Кентукки и Техаса, сообщает Washington Post.

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Также они, в частности, приобрели 464,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, а также офисные помещения в Далласе. Данные объекты недвижимости американский Минюст просит конфисковать – два гражданских иска уже поданы в суд. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 70 млн долларов США, а в целом Коломойского подозревают в отмывании нескольких миллиардов долларов.

Адвокат экс-владельца Днепра опроверг все обвинения. Данные обвинения, к слову, не являются уголовно наказуемыми, то есть уголовной ответственности Коломойский не понесет даже в случае доказательства его вины. Коломойский уже заявил, что покупал все объекты на территории США исключительно за собственные деньги.

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Главное Днепр Днепр Игорь Коломойский Национализация Приватбанка
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