Капитан женской сборной Шабнам Мобарес, которая сейчас живет в США, просит помочь своим товарищам по команде, которые вынуждены скрываться. Любая активная деятельность (в частности, занятия спортом) нарушает сексистские законы Талибана. Теперь футболисткам грозит жестокое наказания и даже смертная казнь.

Экс-игрок юношеской сборной Афганистана погиб во время эвакуации – парень выпал из самолета в воздухе

"Я регулярно общаюсь с ними в WhatsApp и изо всех сил стараюсь их не подводить. Когда я была капитаном сборной, я говорила игрокам, что все будет хорошо, что мы все вместе преодолеем. Теперь, когда я разговариваю с ними, они плачут и боятся за свои жизни. Я не могу сказать им, что все будет хорошо, потому что я не уверена в том, что произойдет завтра или через неделю.

Они прячутся в домах родственников или друзей, не раскрывая своей личности. Я прошу помощи у ФИФА, потому что даже сотрудники Афганской федерации футбола просто исчезли. Они должны были их защищать, а там никого нет. Теперь у нас остались все эти беспомощные женщины, которые должны сами заботиться о себе. Я хотела бы иметь возможность помогать им больше, но ситуация настолько сложна, что прямо сейчас, если они выйдут из дома, их убьют. Есть шанс, что талибы постучат в их двери, и завтра их больше не будет с нами", – цитирует Мобарес Daily Mail.

"Гей, снайпере, ось моя шия, ось моя голова – давай, стріляй". Як грають у футбол під час війни – Афганістан, Сирія, Лівія, Ірак