Одной из жертв стал 19-летний Заки Анвари, который в свое время выступал за сборную U-16, сообщает The Independent.

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Трагедия случилась во время эвакуации местного населения. Спасательные самолеты уже привычно были заполнены сверх нормы, и далеко не все получили безопасные места. Есть разные версии смерти Анвари. Юноша мог погибнуть еще внутри шасси самолета или после падения с огромной высоты.

Напомним, власть в Афганистане захватило радикальное исламистское движение Талибан.

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