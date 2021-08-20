Капітан жіночої збірної Шабнам Мобарес, яка нині мешкає у США, просить допомогти своїм товаришкам по команді, які змушені переховуватися. Будь-яка активна діяльність (зокрема, заняття спортом) порушує сексистські закони Талібану. Тепер футболісткам загрожує жорстоке покарання та навіть страта.

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"Я регулярно спілкуюся з ними у WhatsApp і щосили намагаюся їх не підводити. Коли я була капітаном збірної, я говорила гравцям, що все буде добре, що ми все разом подолаємо. Тепер, коли я розмовляю з ними, вони плачуть і бояться за своє життя. Я не можу сказати їм, що все буде добре, тому що я не впевнена у тому, що станеться завтра чи через тиждень.

Вони ховаються в будинках родичів або друзів, не розкриваючи своєї особистості. Я прошу допомоги у ФІФА, бо навіть співробітники Афганської федерації футболу просто зникли. Вони повинні були їх захищати, а там нікого немає. Тепер у нас залишилися всі ці безпорадні жінки, які повинні самі дбати про себе. Я хотіла би мати можливість допомагати їм більше, але ситуація настільки складна, що прямо зараз, якщо вони вийдуть з дому, їх уб'ють. Є шанс, що таліби постукають в їхні двері, і завтра їх більше не буде з нами", – цитує Мобарес Daily Mail.

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