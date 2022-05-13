Тоттенхэм разбил "канониров" со счетом 3:0. При этом арбитр поединка Пол Тирни еще в первом тайме удалил Роба Холдинга, а во втором эпизоде ​​назначил пенальти в ворота Арсенала. Микель Артета считает, что рефери убил игру.

Тоттенхэм – Арсенал – 3:0 – видео голов и обзор матча

"Работа судей? Если я скажу то, что думаю, то меня дисквалифицируют на 6 месяцев. Не знаю, как лгать, поэтому лучше промолчу. Не могу сказать то, что думаю на самом деле. Хотел бы, чтобы арбитр на камеру объяснил свои решения. Это позор, потому что была разрушена замечательная игра, но изменить уже принятое решение нельзя.

Я не то, что не недоволен своими футболистами. Напротив – я ими горжусь. Этот матч – уже история. Впереди – игра с Ньюкаслом. Теперь Арсенал должен быть командой, которую все видели раньше. Конечно, больно проигрывать при таких обстоятельствах, но в понедельник еще один важный матч. Постараемся победить. Все еще в наших руках", – цитирует Артету BBC.

За два тура до завершения АПЛ Арсенал занимает четвертое лигочемпионовское место, опережая Тоттенхэм на один пункт.

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