Тоттенхем розбив "канонірів" з рахунком 3:0. При цьому арбітр поєдинку Пол Тірні ще в першому таймі вилучив Роба Холдінга, а в іншому епізоді призначив пенальті у ворота Арсенала. Мікель Артета вважає, що рефері вбив гру.

Тоттенхем – Арсенал – 3:0 – відео голів і огляд матчу

"Робота суддів? Якщо я скажу те, що думаю, то мене дискваліфікують на 6 місяців. Не знаю, як брехати, тому краще промовчу. Не можу сказати те, що думаю насправді. Хотів би, щоб арбітр на камеру пояснив свої рішення. Це ганьба, тому що була зруйнована чудова гра. Але змінити рішення, яке вже ухвалене, не можна.

Я не те, що не незадоволений своїми футболістами. Навпаки – я ними пишаюся. Цей матч – вже історія. Попереду – гра з Ньюкаслом. Тепер Арсенал повинен бути командою, яку всі бачили раніше. Звісно, боляче програвати за таких обставин, але в понеділок ще один важливий матч. Постараємося перемогти. Все досі в наших руках", – цитує Артету BBC.

За два тури до завершення АПЛ Арсенал посідає четверте лігочемпіонівське місце, випереджаючи Тоттенхем на один пункт.

Тоттенхем розгромив Арсенал у дербі, закрутивши інтригу в битві за Лігу чемпіонів – принципових ворогів розділяє 1 очко