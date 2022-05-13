Команда Антонио Конте разбила "канониров" и обострила борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Битва претендентов на ЛЧ завершилась фиаско Арсенала. Харри Кейн открыл счет с пенальти в середине первого тайма. Он же удвоил преимущество "шпора", замкнув скидку Бентанкура. Второй гол Арсенал пропустил уже в меньшинстве – Холдинг был удален с поля, получив две желтые карточки.

Тоттенхэм разгромил Арсенал в дерби, закрутив интригу в битве за Лигу чемпионов – принципиальных врагов разделяет 1 очко

На старте второго тайма все стало ясно. Сон Хын Мин довел счет до разгромного, поставив точку в матче. Подопечные Микеля Артеты так и не сумели забить хотя бы гол престижа.

3:0 – триумф Тоттенхэма, который подобрался к Арсеналу на расстояние одного очка. За два тура до финиша АПЛ обе команды определяют обладателя последней путевки в ЛЧ 2022/23. "Канониры" сыграют с Ньюкаслом и Эвертоном, Тоттенхэм будет противостоять Бернли и Норвичу.