"Мы понимали, что если Черноморец нас обыграет, то может возглавить турнирную таблицу. Но мы смотрим на себя. Мы изучали эту команду, разбирали и решили сыграть так, как в прошлом году – против мяча и на контратаках.

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Я думаю, что на победу наиграли. У нас были хорошие возможности забить не два, а три-четыре мяча. После того, как они сократили отставание, я не видел у них шансов. Играть без мяча сложно, но моя команда это делать умеет.

Если бы мне сказали перед игрой, что мы выиграем 2:1, то я бы сразу подписался. Что говорить, ребята старались, как и Черноморец. В такую жару очень трудно играть. Могу только поблагодарить. После матча мы уже перед следующей игрой, так что уже смотрим вперед. У нас будет пауза 1-2 дня, и начнем готовиться к Александрии", – сказал Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 5-ти туров Ворскла в турнирной таблице УПЛ идет десятой, набрав 6 очков (у полтавчан есть игра в запасе).

Ворскла обыграла Черноморец на контратаках, забив два гола-близнеца