Ворскла на своем поле выстрадала победу над Черноморцем (2:1) в 5 туре УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Черноморец поехал в Полтаву в статусе одного из лидеров чемпионата. Однако уже на 4 минуте команда Романа Григорчука пропустила. Ворскла перехватила мяч в центре поля, Кане со своей половины бросил в прорыв Степанюка, а тот вышел на голкипера и хорошо пробил с острого угла.

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Одесситы взяли мяч под контроль и пытались осмысленно строить атаки, но лучшие моменты у ворот Исенко возникали на стандартах. Шпорн и Штогрин могли сравнивать счет. Ворскла довольно грамотно сдерживала гостей и искала варианты для контратак.

Под занавес первого тайма полтавчане удвоили преимущество голом-близнецом. Снова перехват в центре, Пердута отбросил на Степанюка, а тот хитрым пасом дал на ход Юрченко. Владу не хватило скорости, чтобы убежать от защитника, но он все равно нашел возможность забить.

Второй тайм прошел по аналогичному сценарию: Черноморец большими силами атакует, рискуя нарваться на контру, а Ворскла плотным блоком сидит в защите. Давление одесситов принесло пользу, когда мяч после прострела Васильева и удара Авагимяна залетел в ворота от руки Пердуты.

Ближе к концу встречи атаки гостей стали острее, а хозяева полностью сконцентрировались на защите. Замены усилили Черноморец – Дада и Вакула прибавили скорости, а Хадида претендовал на пенальти. Вакула имел лучший шанс сравнять счет, но ужасно пробил после прострела Кузика.

И все же Черноморец не дожал Ворсклу, а на последних минутах мог пропустить третий, если бы Бацула реализовал выход один на один с Шевченко. Команда Виктора Скрипника набрала 6 очков и поднялась на 10 место УПЛ. Черноморец с 9 баллами остался четвертым.