"Ми розуміли, що якщо Чорноморець нас обіграє, то може очолити турнірну таблицю. Але ми дивимося на себе. Ми вивчали цю команду, розбирали і вирішили зіграти так, як минулого року – проти м'яча та на контратаках.

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Я думаю, що на перемогу награли. У нас були хороші можливості забити не два, а три-чотири м'ячі. Після того, як вони скоротили відставання, я не бачив у них шансів. Грати без м'яча складно, але моя команда це робити вміє.

Якщо б мені сказали перед грою, що ми виграємо 2:1, то я б одразу підписався. Що казати, хлопці старалися, як і Чорноморець. В таку спеку дуже важко грати. Можу лише подякувати. Після матчу ми вже перед наступною грою, так що вже дивимось вперед. У нас буде пауза 1-2 дні, і почнемо готуватись до Олександрії", – сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 5-ти турів Ворскла у турнірній таблиці УПЛ йде десятою, набравши 6 очок (у полтавців є гра в запасі).

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