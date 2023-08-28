"Футбольный клуб Черноморец никогда не принадлежал к спортивным коллективам, которые при первой же возможности обвиняют весь окружающий мир в неудовлетворительных результатах. Но пришло время посмотреть правде в глаза: система футбольного судейства в Украине не выдерживает никакой критики. Конечно, это стало понятно не сегодня и не вчера. Тем не менее, всему должен быть положен предел.

Григорчук нецензурно взорвался из-за предвзятости судей к Черноморцу: "Что происходит?"

У клуба в течение нескольких последних месяцев накапливаются вопросы, на которые нет никакого ответа. Сразу отметим: мы понимаем что вопросы по назначению пенальти в наши ворота за нарушение правил в метре от штрафной площади, неназначение пенальти в ворота соперника при ничейном счете, удаление важного игрока за вымышленный фол накануне игры против лидера уже, как говорится, заиграны. Пропустили и забыли. Но на более глобальные вопросы мы очень хотим найти ответы:

– по какому принципу у нас назначают судей на тот или иной матч?

– почему система VAR у нас до сих пор не охватывает все поединки тура, которые играются в течение трех дней?

– как назначают и готовят арбитров VAR (иногда складывается впечатление, что между нашим VARом и европейским мировые годы)?

– когда наши судьи начнут говорить? В каждом туре есть результативные ошибки. Кто и как за них отвечает?

Если у руководства судейского корпуса есть хотя бы ответы на эти вопросы, то реформу судейской очистки и глобальной переквалификации арбитров можно начинать. Господа судьи, посмотрите на своих коллег из Польши и Румынии. Они обслуживают матчи Лиги чемпионов и чемпионата мира. Вам не надоело быть "героями" одних и тех же журналистских материалов? Вдумайтесь только – если судейская бригада у нас просто качественно сделала свою работу, то это уже событие тура! Обидно, очень обидно.

Еще более обидно, что это все происходит во время полномасштабной войны. Мы играем в футбол благодаря нашим защитникам. Играем в том числе ради их эмоций – мы знаем, о чем говорим, вспомните апрельский матч Кривбасс – Черноморец. Мы должны играть в футбол и выяснять, кто сильнее учитывая только спортивную составляющую. Так должно быть всегда. Особенно в это трудное и ответственное для страны время.

Предлагаем всем клубам УПЛ объединить усилия ради прозрачных и честных принципов судейства", – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, после матча 5-го тура УПЛ против Ворсклы (1:2) наставник Черноморца Роман Григорчук не подбирая слов разнес судейство в чемпионате Украины.

Ворскла обыграла Черноморец на контратаках, забив два гола-близнеца