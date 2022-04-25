"У другому таймі був пенальті на нашу користь. Не думаю, що ви можете заробити його тут, на Енфілді. Якби це був Салах – він отримав би пенальті. Я не намагаюся створити тут конфлікт, просто іноді це реальність футболу.

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Як на мене, безперечно, був пенальті на Ентоні Гордоні. Це фол, але ви пенальті тут не заробите. Це розчарування, я переконаний, що це пенальті", – зазначив Лемпард на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Ліверпуль здобув перемогу над Евертоном (2:0), а "іриски" могли претендувати на два пенальті у ворота "червоних". В обох випадках на газоні опинявся Ентоні Гордон, одне з падінь винагородили жовтою карткою.

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