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"Если будет тонуть игрок Шахтера, даже Срна – спасем, хотя дерьмо не тонет": Мочанов вспомнил песню о Динамо

20:27 161 Читати українською
"Если будет тонуть игрок Шахтера, даже Срна – спасем, хотя дерьмо не тонет": Мочанов вспомнил песню о Динамо
Алексей Мочанов / фото из открытых источников

Известный автогонщик Алексей Мочанов рассказал о своем отношении к Шахтеру и бывшему капитану "горняков" Дарио Срне.

"Моя реакция на песню Срны в самолете, когда он оскорбил Динамо? "Динамо, Динамо, на**й ты нам надо?" А на**й нам этот Срна надо? Я понимаю, что все они в раздевалке или самолете могут петь что угодно, но я понимаю, что такие видео случайно в публичный доступ не попадают.

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Я не обиделся на Срну, отношусь к нему так же. Уверен, что каждый игрок Динамо относится к Срне, и Шахтеу, но должно быть какое-то уважение. Это не враги. Если будет тонуть любой игрок Шахтера, даже Срна, хотя дерьмо не тонет – вытащим, спасем, но потом крестить детей вместе точно не будем.

Кого я больше не люблю как фанат Динамо – Спартак или Шахтер? Когда был Советский Союз – Спартак, а в независимой Украине – уже Шахтер. Они не враги, а соперники", – рассказал Мочанов Sport Arena.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Мочанов Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна
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