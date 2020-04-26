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Федецкий – о драке с Срной: Думал, моя карьера в Шахтере закончилась

16:58 130 Читати українською
Федецкий – о драке с Срной: Думал, моя карьера в Шахтере закончилась
Артем Федецкий / фото с открытых источников

Бывший защитник Шахтера Артем Федецкий вспомнил драку на тренировке "горняков" с Дарио Срной.

"Во время тренировки Тимощук плотно подкатился в подкате против Срны. Видимо, ему это не понравилось, после чего он, не долго думая, набросился на Толю. На помощь к Дарио поспешил Лалатович.

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Получилось два на друга. Поэтому мне ничего не оставалось, как сравнять численность, вклинился, где-то и задел по лицу Срну, но в ответ получил от здоровяка, а он под два метра, Лалатовича.

Затем подбежали тренеры, ребята и на этом конфликт был потушен. Думал после этого: ну все – моя карьера в Шахтере закончилась. Но Тимощук был уже авторитетом в команде, поэтому сказал, чтобы не переживал", – сказал Федецкий в интервью UA-Футбол.

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К слову, Федецкий находился в системе Шахтера с 2001 года, однако за взрослую команду дончан Артем провел лишь 9 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол. После ряда аренд в разные клубы УПЛ украинец в 2012 окончательно покинул "горняков", подписав полноценный контракт с Днепром.

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Шахтер Шахтер Артем Федецкий Артем Федецкий Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук Ненад Лалатович Ненад Лалатович Дарио Срна Дарио Срна
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