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"Якщо буде тонути гравець Шахтаря, навіть Срна – врятуємо, хоча лайно не тоне": Мочанов пригадав пісню про Динамо

20:27 775 Читать на русском
"Якщо буде тонути гравець Шахтаря, навіть Срна – врятуємо, хоча лайно не тоне": Мочанов пригадав пісню про Динамо
Олексій Мочанов / фото з відкритих джерел

Відомий автогонщик Олексій Мочанов розповів про своє ставлення до Шахтаря та колишнього капітана "гірників" Даріо Срни.

"Моя реакція на пісню Срни у літаку, коли він образив Динамо? "Динамо, Динамо, на**й ти нам треба"? А на**й нам цей Срна треба? Я розумію, що всі вони в роздягальні чи літаку можуть співати, що завгодно, але я розумію, що такі відео випадково в публічний доступ не потрапляють.

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Я не образився на Срну, ставлюся до нього так само. Упевнений, що кожен гравець Динамо ставиться до Срни, і Шахтаря, але має бути якась повага. Це не вороги. Якщо буде тонути будь-який гравець Шахтаря, навіть Срна, хоча лайно не тоне – витягнемо, врятуємо, але потім хрестити дітей разом точно не будемо.

Кого я більше не люблю як фанат Динамо – Спартак чи Шахтар? Коли був Радянський Союз – Спартак, а в незалежній Україні – вже Шахтар. Вони не вороги, а суперники", – розповів Мочанов Sport Arena.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Олексій Мочанов Даріо Срна Даріо Срна
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