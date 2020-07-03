Еще в одном украинском клубе обнаружен коронавирус – матч под угрозой срыва

Директор запорожского Металлурга Максим Лупашко подтвердил информацию о наличии больных коронавирусом в клубе.

"Правда ли, что в клубе обнаружили больных коронавирусом? Да, есть положительные результаты. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения.

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Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с Рухом – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ. Сколько людей под подозрением? Пока информация не подтвердится, не буду ее распространять", – поделился Лупашко в комментарии Tribuna.

Отметим, что матч Рух – МФК Металлург запланирован на завтра, 4 июля. Добавим, что запорожская команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

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