Первая лига: Металлист 1925 вырвался в лидеры, Минай и Ингулец разошлись миром, Агробизнес замыкает топ-3

Состоялись ключевые матчи 21-го тура Первой лиги. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.

Первая лига, 21-й тур

Горняк-Спорт – Балканы – 4:0

Голы: Лозовой, 24 Хомченко, 71, Чередниченко, 75 (пен.), Герасимец, 85

Минай – Ингулец – 1:1

Голы: Нуриев, 39 – Мишуренко, 73

МФК Металлург – Агробизнес – 1:3

Голы: Сарапий, 51 (пен.) – Когут, 42, Черненко, 47, Козьбан, 57

ОПФКУ Черкащина – Металлист 1925 – 1:4

Голы: Тарануха, 87 – Дерек, 19, 57, Цвиренко, 59, Банасевич, 76

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Горняк-Спорт в родных стенах поиздевался над Балканами. Хозяева закрепились на 9-й строчке, Балканы расположились над зоной вылета – 14-я ступенька.

В центральном матче тура Минай принимал Ингулец. Закарпатцы быстро открыли счет, но ближе к финальному свистку гости сумели выровнять ситуацию. Ничья подняла Ингулец на второе место, а Минай опустился на 7-ю строчку.

Агробизнес на выезде уверенно одолел МФК Металлург и оказался и третьей строчке турнирной таблицы. Запорожцы остаются в зоне вылета на 15-м месте.

Металлист 1925 отгрузил 4 мяча ОПФКУ Черкащина, на что соперник ответил лишь голом престижа перед финальным свистком. Победа сделала харьковчан лидерами гонки. ОПФКУ Черкащина замыкает турнирную таблицу и почти не имеет шансов на спасение.

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