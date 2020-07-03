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Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву

3 липня 15:08 - Читать на русском
Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву
Гравці МФК Металург / фото з відкритих джерел"

Директор запорізького Металурга Максим Лупашко підтвердив інформацію про наявність хворих на коронавірус у клубі.

 

"Чи правда, що в клубі виявили хворих на коронавірус? Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри.

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Тому ми попросили перенести завтрашній матч з Рухом – будемо ще робити повторний тест завтра. Чекаємо рішення ПФЛ. Скільки людей під підозрою? Поки інформація не підтвердиться, не буду її поширювати", – поділився Лупашко у коментарі Tribuna.

Зазначимо, що матч Рух – МФК Металург запланований на завтра, 4 липня. Додамо, що запорізька команда посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Рух же відстає від тріо лідерів на 1 бал.

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Теги
коронавірус Перша ліга Рух - МФК Металург МФК Металург МФК Металург
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