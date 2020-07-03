Ще в одному українському клубі виявлено коронавірус – матч під загрозою зриву

Директор запорізького Металурга Максим Лупашко підтвердив інформацію про наявність хворих на коронавірус у клубі.

"Чи правда, що в клубі виявили хворих на коронавірус? Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри.

Міськрада Запоріжжя придбала спортивну школу Металурга – територію вже хочуть орендувати для будівництва ТРЦ

Тому ми попросили перенести завтрашній матч з Рухом – будемо ще робити повторний тест завтра. Чекаємо рішення ПФЛ. Скільки людей під підозрою? Поки інформація не підтвердиться, не буду її поширювати", – поділився Лупашко у коментарі Tribuna.

Зазначимо, що матч Рух – МФК Металург запланований на завтра, 4 липня. Додамо, що запорізька команда посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Рух же відстає від тріо лідерів на 1 бал.

Перша ліга: Металіст 1925 вирвався у лідери, Минай та Інгулець розійшлись миром, Агробізнес замикає топ-3