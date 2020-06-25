Горсовет Запорожья приобрел спортивную школу Металлурга – территорию уже хотят арендовать для строительства ТРЦ

Горсовет Запорожья может отдать территорию спортивной школы Металлурга под строительство торгово-развлекательного центра.

На сайте мэрии появился проект о передаче в аренду части территории детской футбольной школы Металлург общей площадью 1,1 гектара, информирует Запорожский центр расследований.

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Получить их в аренду сроком на 10 лет хочет предпринимательница Лариса Пархоменко. Кроме того, она также просит изменить вид использования земли со "спортивного комплекса" на "торгово-развлекательный центр".

Одновременно с этим был опубликован и проект о принятии в коммунальную собственность имущества по адресу школы и спортбазы, а также по ул. Валерия Лобановского. Также об этом сообщил и мэр города Запорожья на своей странице в Facebook.

Ранее, в декабре 2019-го, запорожские власти уже заявляла о своих планах выкупить имущество, чтобы восстановить деятельность школы. Речь шла о зданиях, поля, заборы и другое имущество по двум адресам: 12-го апреля, где расположена сама школа и ул.Ленских, 2 В, на Великом Лугу, где находится тренировочная база Металлурга.

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