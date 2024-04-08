Украинские клубы продолжают работать над бронированием от мобилизации для своих игроков и работников.

Черноморец близок к получению статуса критически важного для экономики Украины, сообщает Sport.ua.

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"Мы работаем над этим вопросом. Все необходимые документы предоставлены Министерству молодежи и спорта Украины. Поэтому сейчас ждем от этой организации ответа", – рассказал генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра.

Напомним, что статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уже получили Шахтер, Динамо, Оболонь, СК Днепр-1 и Кривбасс.

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