Українські клуби продовжують працювати над бронюванням від мобілізації для своїх гравців та працівників.

Чорноморець близький до отримання статусу критично важливого для економіки України, повідомляє Sport.ua.

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"Ми працюємо над цим питанням. Всі необхідні документи надані Міністерству молоді та спорту України. Тож наразі чекаємо від цієї організації відповіді", – розповів генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра.

Нагадаємо, що статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період вже отримали Шахтар, Динамо, Оболонь, СК Дніпро-1 та Кривбас.

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