Запорожье – один из украинских городов, который сейчас больше всего страдает от постоянно обстреливающих его россиян. Одна из ракет, выпущенных оккупантами, попала в дом, где свое детство провел Ахмед Алибеков, который выступает в составе Зари.

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"Е**ные уроды. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство", – написал Алибеков в Instagram под фотографией с разрушенным домом.

Добавим, что Ахмед перебрался в луганчане на правах аренды этим летом, однако ни разу не сыграл за Зорю в текущем сезоне. Права на игрока принадлежат киевскому Динамо.

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