"Е**ные уроды": воспитанник Динамо отреагировал на попадание российской ракеты в дом, где он провел детство
Полузащитник Зари Ахмед Алибеков, права на которого принадлежат киевскому Динамо, эмоционально прокомментировал очередной обстрел российских оккупантов.
Запорожье – один из украинских городов, который сейчас больше всего страдает от постоянно обстреливающих его россиян. Одна из ракет, выпущенных оккупантами, попала в дом, где свое детство провел Ахмед Алибеков, который выступает в составе Зари.
"Наивных нет, все понимали с кем имеем дело": Металлист 1925 столкнулся с проблемами из-за ракетных ударов России
"Е**ные уроды. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство", – написал Алибеков в Instagram под фотографией с разрушенным домом.
Добавим, что Ахмед перебрался в луганчане на правах аренды этим летом, однако ни разу не сыграл за Зорю в текущем сезоне. Права на игрока принадлежат киевскому Динамо.
"Дал денег легенде клуба на операцию, а он оказался предателем": как форму Кристалла от исторического позора спасали