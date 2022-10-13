Запоріжжя – одне з українських міст, яке зараз чи не найбільше страждає від росіян, які постійно обстрілюють його. Одна з ракет, випущених окупантами, влучила в будинок, де своє дитинство провів Ахмед Алібеков, який виступає у складі Зорі.

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"Й**ані виродки. Будинок та двір, у якому я прожив все своє дитинство", – написав Алібеков в Instagram під світлиною зі зруйнованим будинком.

Додамо, що Ахмед перебрався до луганців на правах оренди цього літа, проте жодного разу не зіграв за Зорю в поточному сезоні. Права на гравця належать київському Динамо.

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