"Однозначно сказать, что этот матч состоится и если да, то где именно, достаточно сложно. По очевидным причинам игра с Александрией (в 6-м туре УПЛ, – прим.) отложена на более поздний срок. Но впереди непростое испытание, ведь у нашей команды два кряду домашних матча – в субботу и среду.

Шахтер – Динамо: Палкин поставил точку в манипуляциях относительно места проведения Классического

Строить прогнозы – дело неблагодарное. На чудо надеемся, но сами ищем варианты. Киев однозначно на ближайшую неделю "закрыт". Остается вариант в экстренном порядке искать альтернативу. Будет ли это запад страны, либо придется переносить матчи на потом... Вопросов пока больше, чем ответов.

Военно-гражданские администрации страны, Ассоциация футбола Украины и Премьер-лига работают в плотном контакте с клубами. Прорабатываются различные варианты. В ближайшие 24-36 часов должна наступить ясность. Все участники УПЛ едины в одном: приостанавливать чемпионат на неопределенный срок – это ввергнуть наш футбол в очередную пучину хаоса и неопределенности. Вариант доигрывать за рубежом – это практически нереализуемо в столь сжатые сроки, материально большинство клубов не смогут этого себе позволить, плюс запрет рекламы игорного бизнеса в странах Восточной Европы и в Турции девальвирует в ноль контракты клубов с техническими и титульными спонсорами. Что по сути эквивалентно череде банкротств и ликвидаций.

Эскалация на военном треке не исключалась еще летом во время организационных приготовлений к сезону. Наивных нет, все понимали с кем имеем дело и что рано или поздно подобное может произойти. Сегодня на первый план выходят навыки кризисного управления. В том числе, за счет поиска более-менее разумных вариантов преодоления темного времени в текущем сезоне", – написал Неделин на своей странице в Facebook.

Напомним, поединок между Металлистом 1925 и Львовом запланирован на субботу, 15 октября. Ранее он должен был состояться в Киеве на НСК Олимпийский.

"Після Реала голова може піти обертом": правильна ставка Шахтаря, визначальна "трієчка" і парадокс імені Динамо