"Легко ли тренерский штаб отпустил Миколенко? Это нормально, что игроки переходят в сильные клубы, в сильные футбольные страны. Это большой плюс для Динамо, для всех наших игроков. Все должны стремиться к лучшему, большему. Этот трансфер должен стать хорошим примером для того, чтобы игроки и дальше прогрессировали.

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Дубинчак – замена Миколенко? Ему нужно это доказывать. И не только ему, но всем игрокам. Все начинается с чистого листа. Новый год все игроки начинают с нуля. Понятно, что у кого-то больше опыта, у кого-то больше мастерства, но на сборах всегда есть возможность показать себя с лучшей стороны. Все зависит от каждого, от его вклада в работу", – отметил Карас в комментарии официальном сайту "бело-синих".

Напомним, Дубинчак вернулся в Динамо после того, как киевляне продали Миколенко в Эвертон. Владислав первую часть сезона проводил в составе СК Днепр-1, сыграл 18 матчей за днепрян в этом сезоне, в которых отдал 4 результативных передачи.

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