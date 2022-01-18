"Йому треба це доводити": Карас оцінив шанси Дубінчака замінити Миколенка в Динамо
Еміль Карас, помічник головного тренера Динамо Мірчі Луческу, поділився думками щодо відходу Віталія Миколенка та висловився щодо повернення Владислава Дубінчака до київського клубу.
"Чи легко тренерський штаб відпустив Миколенка? Це нормально, що гравці переходять у сильні клуби, у сильні футбольні країни. Це великий плюс для Динамо, для всіх наших гравців. Усі повинні прагнути до кращого, більшого. Цей трансфер повинен стати хорошим прикладом для того, щоб гравці й надалі прогресували.
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Дубінчак – заміна Миколенку? Йому треба це доводити. І не лише йому, а й усім гравцям. Все починається з чистого листа. Новий рік усі гравці починають практично з нуля. Зрозуміло, що у когось більше досвіду, у когось більше майстерності, але на зборах завжди є можливість показати себе з найкращого боку. Все залежить від кожного, від його внеску до роботи", – зазначив Карас у коментарі офіційному сайту "біло-синіх".
Нагадаємо, Дубінчак повернувся в Динамо після того, як кияни продали Миколенка в Евертон. Владислав першу частину сезону проводив у складі СК Дніпро-1, зіграв 18 матчів за дніпрян у цьому сезоні, у яких віддав 4 результативні передачі.
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