"Чи легко тренерський штаб відпустив Миколенка? Це нормально, що гравці переходять у сильні клуби, у сильні футбольні країни. Це великий плюс для Динамо, для всіх наших гравців. Усі повинні прагнути до кращого, більшого. Цей трансфер повинен стати хорошим прикладом для того, щоб гравці й надалі прогресували.

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Дубінчак – заміна Миколенку? Йому треба це доводити. І не лише йому, а й усім гравцям. Все починається з чистого листа. Новий рік усі гравці починають практично з нуля. Зрозуміло, що у когось більше досвіду, у когось більше майстерності, але на зборах завжди є можливість показати себе з найкращого боку. Все залежить від кожного, від його внеску до роботи", – зазначив Карас у коментарі офіційному сайту "біло-синіх".

Нагадаємо, Дубінчак повернувся в Динамо після того, як кияни продали Миколенка в Евертон. Владислав першу частину сезону проводив у складі СК Дніпро-1, зіграв 18 матчів за дніпрян у цьому сезоні, у яких віддав 4 результативні передачі.

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