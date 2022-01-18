"Хочу поблагодарить Дубинчака за то, что он дал нашей команде. Он был очень полезен и доказал, что является лучшим латералем Украины, а по-моему, он является одним из лучших на этой позиции и в Европе. Конечно, у Динамо есть привилегии его вернуть, ну а мы вынуждены искать новых исполнителей на эту позицию.

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Вантух на Дубинчака очень похож: небольшого роста, взрывной, умеющий играть в футбол, имеет интеллект. Думаю, что он справится с нашими требованиями, впишется в стиль игры, который у нас есть, и рассчитываем, что он нас усилит. Главное, чтобы у него все в порядке было со здоровьем. Конечно, мы хотели бы приобрести еще одного футболиста на эту позицию, ведь хочется иметь двух равноценных игроков на каждое амплуа, чтобы росла конкуренция.

К тому же против Динамо Вантух, как и Дубинчак, опять-таки не сможет играть. В будущем мы хотели бы меньше рассчитывать на арендуемых футболистов, а клуб мог бы распоряжаться собственными активами", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, Дубинчак вернулся в Динамо после того, как киевляне продали Миколенко в Эвертон. СК Днепр-1 же взял в аренду левого защитника "бело-синих" Романа Вантуха.

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