"Ехать в Реал или Барселону, чтобы сделать селфи?": Юрий Вернидуб – о стажировке в Испании, Лунине и Скрипнике в Заре

Интервью "Футбол 24" с Юрием Вернидубом, экс-наставником Зари, который близок к возвращению на тренерскую скамью.

Уже более трех месяцев Юрий Вернидуб наслаждается отдыхом. После многих лет, проведенных у руля Зари, тренер выгорел так, что даже несмотря на многочисленные предложения от других клубов, не собирался прерывать творческий отпуск.

Сейчас ситуация изменилась. Юрий Николаевич побывал на стажировке в испанском Леванте и, похоже, нагулял аппетит к новым карьерным вызовам.

"В моей команде будут работать тренеры из Испании"

– О том, что вы поехали на стажировку в Испанию, мне стало известно из фото, которое агент Олег Смалийчук опубликовал в своем Instagram...

– Да, он пригласил меня к себе в Испанию. В свое время Олег организовывал трансфер Лунина в Реал, и возникла договоренность, что будет возможность поехать к ним на стажировку. Тогда никто никуда так и не поехал.

И вот Смалийчук напомнил: "Как ты смотришь на то, чтобы приехать?" Я с удовольствием откликнулся: "Конечно". Сейчас не работаю – почему бы не поехать и не поучиться? Тем более – в Испанию. Поэтому сразу хочу поблагодарить Олега за то, что он помог мне на Пиренеях. Я провел там 8 дней. Он договорился с клубом Леванте.

Была возможность поехать в топ-клубы – в тот же Реал. Только какой смысл ехать в Реал или Барселону? Чтобы наделать красивых селфи? Я же понимаю, что нужно твердо стоять своими ногами на земле, и осознавать: вряд ли в своем следующем проекте буду работать с футболистами, которые будут стоить по 100 миллионов евро. Мне хотелось посмотреть на тренеров, которые работают в Испании, не имея 100-миллионных бюджетов на трансферы, а подбирают игровые схемы под тех футболистов, которые у них есть. Это для меня интереснее. От этого – больше пользы.

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Я прилетел в Валенсию. Смалийчук помог мне снять отель, и на протяжении недельного цикла подготовки к матчу с Реалом я посещал тренировки Леванте, встречался с главным тренером команды Пако Лопесом. Неплохой тренер, фактически – мой ровесник (Вернидубу – 53 года, Пако Лопесу – 52, – Футбол 24). Было очень интересно с ним общаться и обмениваться информацией. Футбол не стоит на месте, поэтому нужно ежегодно модернизироваться. Хотел понять для себя: в правильном ли направлении я двигаюсь.

– С переводом помогал Смалийчук?

– Да. Я изучаю английский язык. Изучаю очень интенсивно. Но Пако Лопес признался, что ему будет проще, если диалог будет вестись по-испански.

– Подготовка Леванте к Реалу была особенной, или они к любому сопернику готовятся одинаково?

– В разговоре с Пако Лопесом я понял, что, в принципе, у них обычный недельный рабочий цикл. Да, они осознавали, что едут в гости к Реалу – гранду не только испанского, но и европейского футбола. Акцент делался на том, как правильно сыграть, какую схему выбрать. В Леванте наиграны несколько схем. В основном они действуют с четырьмя защитниками, но на Сантьяго Бернабеу Лопес выпустил пять защитников. Испанские тренеры очень хорошо изучают своих соперников и пытаются вносить некоторые нюансы в тренировочный процесс – касательно схемы игры, тактических перемещений футболистов. Поэтому было интересно.

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Обратил также внимание на то, как главный тренер распределяет работу со своими помощниками – чтобы была максимальная эффективность. Это дорогого стоит. Когда весь твой штаб знает – кому, как и что делать – это большой плюс тебе, как главному тренеру.

Пако Лопес

Сделал для себя вывод: в моей следующей команде будут работать тренеры из Испании. Думаю, найду возможность их пригласить. Особенно – специалистов по физподготовке и тактике. У того же Пако есть по два тренера по тактике и физподготовке. Я видел, как они работают, ведут себя. Понятно, что тренировку начинает главный тренер, после чего он передает эстафету своему помощнику по тактике. Тот, в свою очередь, не только рассказывает, но и вызывает игроков на предметный разговор – чтобы они не просто смотрели, слушали и молчали, но и принимали непосредственное участие в анализе игры своей и соперника. Это великолепно! Век живи – век учись (Улыбается).

К слову, есть отличия и в физподготовке. У нас тренируют по 2-2,5 часа. В Испании максимальная тренировка – 1 час 20 минут. Но она – очень интенсивная. И очень много тактики. Каждый день – тактика, тактика, тактика.

"Не заметил, чтобы Лунин был подавленным"

– Что еще вы успели в Испании?

– У меня была возможность встретиться с нашими легионерами. Увиделся с Сергеем Мякушко, который сейчас играет за Алькоркон. В конце прошлой недели они расписали ничью 1:1 с Понферрадиной. Пообщался с Васей Кравцом, игроком Леганеса. К сожалению, Вася не играл – сейчас почему-то меньше играет. Хотя начало у него было оптимистичное – против Реала вышел сразу, с Валенсией играл... Думаю, пока ничего страшного не произошло. Поддержал его.

Мне было интересно услышать от наших футболистов, в чем разница некоторых аспектов того же тренировочного процесса – как работают в Испании. Побывал на игре команды Андрея Лунина – Вальядолид принимал Осасуну. К сожалению, Андрей также оказался в запасе.

– Как Лунин реагирует на тот "футбол", в который играют с ним клубы – Реал, Леганес, а теперь и Вальядолид?

– Вы знаете, я не заметил, чтобы Андрей был подавленным. Мы нормально поговорили. Я спросил: "Как дела? Почему так?" Лунин ответил: "Что есть – то есть. Работаю усиленно". Тренер Вальядолида на днях сказал в интервью, что у них №1 – это Масип. Андрей, мол, также получит игровое время, но в Кубке Испании.

Конечно, это бьет по нашему голкиперу. Но он – молодец. Работает, как будто ничего не произошло, ждет своего шанса и постарается его использовать. Бесспорно, сейчас не лучшее время для Андрея. Я считаю его очень сильным голкипером – ничем не хуже Масипа. Самое главное – чтобы он не опускал руки.

Кстати, Лунин доволен, что приехал в сборную, и Андрей Николаевич (Шевченко, – Футбол 24) доверил ему провести матч с Нигерией. Для него это было очень важно – получил игровую практику. Конечно, нелегко. Прошлый сезон просидел в Леганесе. Сейчас, подобно тому, в Вальядолиде. Я его прекрасно понимаю, но говорю: нужно ждать – шанс все равно будет.

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Лунину в Испании нравится. Выучил испанский язык: "Я понимаю все, что говорит тренер, все требования. Могу общаться с командой, если разговаривать не очень быстро". Андрей продолжает работать – хочет довести свой испанский к идеалу, чтобы не было никаких проблем.

– Вы изнутри изучили испанскую футбольную кухню – уровень, организацию, методы тренировки. На сколько лет Украина отстает в своем развитии? На 50? На 100?

– Мне бы не хотелось критиковать Украину. Я в этой стране живу и очень ее люблю. Поэтому не буду говорить, на сколько лет. Скажу лишь, что таки очень ощутимо отстаем. Для того, чтобы развиваться, нужно двигаться вперед. Стоит ездить, смотреть, общаться. Другого выхода из этой ситуации я не вижу.

Возьмем, к примеру, маркетинг. Я побывал на двух играх Сегунды. Первая игра – Эльче против Луго. Чтобы вы понимали, это две команды, которые ведут борьбу за выживание во втором испанском дивизионе. Они сыграли 1:1, а на 20-тысячном стадионе присутствовали 11 тысяч зрителей.

Второй матч – Райо Вальекано против Расинга. На 16-тысячной арене – 14 тысяч зрителей. Полный стадион! Я уже не говорю о матче Ла Лиги Реал – Леванте. Сантьяго Бернабеу вмещает 75-77 тысяч (81044, – Футбол 24), и вот тысяч 60 на этой игре были точно. А Леванте – это не гранд, в лучшем случае – лишь середняк... Для испанцев футбол – это шоу.

Вальядолид – Осасуна. 27-тысячный стадион заполнился на 24 тысячи. Фактически – биток. Там культура боления – на совершенно другом уровне. Они свою любимую команду не смотрят по телевизору, а обязательно идут на стадион. Смотреть вживую. Болеть. А то, как они болеют, – дорогого стоит.

Сделал для себя вывод: однозначно буду продолжать ездить в европейские клубы – даже когда уже буду иметь работу. Всегда нужно держать руку на пульсе и развиваться не только как тренер, но и как личность – в плане психологии, управления раздевалкой. Совершенствованию нет предела.

"После матчей вас называют "физруками"

– Более трех месяцев вы находитесь в статусе безработного. Сколько предложений отклонили в течение этого периода?

– Если честно, не считал. Но, не лукавя, скажу: их было очень много. Езжу, знакомлюсь... Знаешь, Олег, взять команду – можно. Это нетрудно. Но брать ее на день, два или полгода – неинтересно. Я не говорю, что моя следующая команда должна быть грандом. Однако она должна обладать хорошими условиями для тренировочного процесса, и ставить перед собой очень серьезные цели – стать чемпионом или, как минимум, быть в тройке, пробиться в еврокубки. Словом, чтобы этот проект не был однодневкой. Подписать контракт на длительный срок, взять с собой хороший тренерский штаб и двигаться вперед.

Я проанализировал, кто на постсоветском пространстве первым брал себе в помощники иностранца. Пришел к выводу, что Курбан Бердыев – в Рубин. Возглавив эту команду, он пригласил испанских специалистов по тактике и физподготовке. Сразу стал чемпионом. И Барселону обыгрывал в Лиге чемпионов. Это же не просто так.

В то время за Рубин играл Сергей Ребров. Когда вернулся в Динамо и стал тренером, кто работал в его штабе и академии клуба? Испанцы. Как академия за то время поднялась и сколько воспитанников появилось в Динамо, напоминать излишне. Значит, все это – не просто так. Значит, в этом есть смысл.

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Я не хочу обидеть наш, украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка – "мы все знаем, все умеем, нас не нужно учить, мы – суперспециалисты". Но, к сожалению, после матчей вас называют "физруками". Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит – он развивается.

Посмотрите на Андрея Николаевича Шевченко. Я не умаляю его заслуги, как главного тренера. Результаты сборной Украины – это, в первую очередь, достижение Шевченко. Но кто работает в его штабе? Почему-то же он не взял своих бывших друзей, правильно?

– После ваших слов на ум приходит, прежде всего, Динамо. Тренерский штаб сменили, а результаты стали еще хуже. И каждый раз, когда там возникает тренерский вопрос, болельщики вспоминают о вас...

– Поверь, если это предложение было бы, мало кто из тренеров в Украине от него отказался бы. Правильно? Но я считаю, что не стоит соглашаться сразу. А если соглашаться, то нужно делать шаг в том направлении, о котором я тебе рассказывал, и приходить с командой тренеров. Вот сейчас я понимаю, почему многие украинские специалисты, переезжающие из команды в команду, ходят по кругу. У каждого главного тренера должен быть свой штаб единомышленников, которому ты полностью доверяешь, и который в любой момент сможет защитить твою спину.

Думаю, нам нужно стать своими ножками на грешную землю и не сидеть дома или лежать на диване, а развиваться. Ездить, учиться, смотреть... В Испании тренеры также теряют работу. Но не ждут суперпредложений. Они идут в Сегунду, во Вторую лигу – чтобы поддерживать свое тренерское реноме. Впоследствии снова получают приглашение в вышестоящие клубы.

Сейчас думаю, что может поступил неправильно, отклонив некоторые предложения. Наверное, был еще не готов. Сейчас хорошо отдохнул. Чувствую, что действительно хочется работать. Разговариваю с людьми, встречаюсь. Если поступит неплохое предложение в плане такого проекта, о котором рассказывал, я буду готов. Не только я, но и люди, которые пойдут за мной. Я приду не один, а со своим тренерским штабом.

– "Критическая граница для тренера – перерыв в один год. Позже начинаешь отставать", – считает Мирон Маркевич. Какой дедлайн вы установили для себя?

– Скажу честно: сразу для себя постановил, что до зимы нужно отдыхать, потому что работал очень долгий период – 9,5 лет. Необходимо было несколько "перезагрузиться". Отдохнул, потом начал ездить – знакомиться с людьми, теперь побывал в Испании. У меня не было цели поехать в Реал или Барселону, сфотографироваться со звездными тренерами и футболистами, выставить в Instagram и сказать: "Я там был. Я все уже знаю". Это не мой принцип, поверьте. У меня – другие задачи. Надеюсь, что я – на правильном пути.

"Я – нормальный мужик"

– Заря с Виктором Скрипником. Следите за своей бывшей командой? Ваши впечатления? Остался ли коллектив "Мужиками"?

– Мне приятно – и я не побоюсь этих слов, – что я ушел, не оставив новому тренеру "дно", "выжженную землю". Я оставил команду, которая сейчас демонстрирует достаточно неплохую игру. Да, Скрипнику нужно поставить много плюсов – он прививает Заре немного другой стиль. Это – супер. Но поверьте: эти футболисты уже были готовы. Из новых играет только Абу Ханна (отменное пополнение для Зори) и Иванисеня – его вроде бы не видно на поле, но он делает именно то, что нужно для тактической схемы Виктора Скрипника. Все остальные ребята – те же.

Я побывал на матче с Динамо, когда Заря отыгралась после 0:2. Это мне напомнило, как мы уступали киевлянам 0:3, затем 3:4, но в итоге сыграли 4:4. Команда не остановилась, шла до конца и достигла результата.

Матча с Шахтером я не видел вживую – посмотрел в записи. Напомнило, как мы играли с "горняками" на Кубок: вели 2:0, потом 2:2, 2:3, 3:3 и в конце концов уступили 3:4. Чем не идентичный матч? Не закрывались, не ставили "автобус", а играли в футбол. От всего сердца желаю Виктору Анатольевичу еще больших успехов. В Заре – достойные ребята с достойным тренером.

– Вы рассказывали, что Заря в течение 2-3 месяцев искала нового тренера за вашей спиной. Сейчас Карпаты некрасиво расстались с Чижевским, а Львов – с Блавацким. Как думаете, почему в Украине так легко расстаются с тренерами, не соблюдая при этом элементарной этики и порядочности?

– Нужно спросить у президентов клубов, генеральных директоров. Они должны на это ответить. Я же скажу, что каким бы тренер ни был – хорошим или плохим – он, прежде всего, человек. С ним нужно поступать правильно.

В такой ситуации побывал и я. Генеральный директор (Рафаилов, – Футбол 24) знает, что у меня были предложения, – я сразу ему сказал о них. Речь о достаточно серьезных вариантах продолжения карьеры. Но я же не покинул Зарю, не убежал... Дорабатывал честно.

Почему сам подавал в отставку? Потому что видел, что команда не играет. Впервые я заговорил об этом после того, как мы выиграли "бронзу". Когда из Днепра пришло много молодежи, и когда из Зари ушло 9-10 игроков. В течение летнего межсезонья не успел построить новую команду. Видел, что не справляюсь, поэтому собирался в отставку, чтобы предоставить команде новый толчок, расшевелить ее. Не хотел уподобляться тренерам, которые сидят до конца, держась за контракт, хотя команда проигрывает раз за разом.

Нужно было просто подойти ко мне и сказать: "Мы видим, что вы устали. Доведите команду до конца чемпионата, мы пожмем руки и разойдемся". Какие вопросы? Это было бы честно. По-человечески было бы. У меня оставался год контракта. Я же мог встать на дыбы и сказать: платите мне еще год. Легко! Но я поступил по-человечески. Мне не поворачивался язык и сердце не позволяло. Я в этом клубе столько проработал, а теперь буду получать деньги ни за что?!

Я был нормальным человеком и им хочу оставаться. Обид никаких нет. Обидно только, что со мной по-человечески не поговорили и не попрощались. Больше мне ничего не нужно. Я – не женщина, чтобы меня любить. Я – нормальный мужик.

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